Amica Chips Pata e Preziosi Food sanzionate per oltre 23 milioni di euro | l’accordo segreto per ripartirsi gli snack nei supermercati 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con oltre 23 milioni di euro tre importanti aziende del settore snack, accusate di aver stipulato un accordo segreto volto a spartire il mercato delle patatine nei supermercati. Le sanzioni sono state emesse dopo un’indagine che ha accertato pratiche anticoncorrenziali tra le aziende coinvolte. Le decisioni dell’AGCM rappresentano un intervento deciso contro comportamenti restrittivi della concorrenza nel settore alimentare.

Un accordo segreto per dividersi il mercato delle patatine nei supermercati. È questa l’accusa che ha portato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a infliggere multe per oltre 23 milioni di euro a tre colossi del settore. Per la precisione, 8,2 milioni ad Amica Chips, 7,5 milioni a Pata e altri 7,5 milioni a Preziosi Food. Secondo l’Antitrust, le tre aziende avrebbero creato un cartello per influenzare la fornitura di patatine e salatini destinati alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), cioè supermercati e ipermercati. Il provvedimento dell’Antitrust interviene così un settore strategico per la spesa delle famiglie....🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Antitrust: sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food; Borse, la fiammata di Intel spinge il Nasdaq. Milano -2,5% nella settimana; Artigianale addio: termine che può usare solo chi è iscritto all'Albo; torino: compare a Vanchiglietta il nuovo city brand.

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Amica chips, Pata e Preziosi food: multa Antitrust da 23 milioni per il “cartello” degli snack x.com