Crispy, società del gruppo Engineering specializzata nel design digitale e nelle soluzioni IoT, ha ricevuto l'If Design Award 2026. La premiazione riguarda l'app Stiga, sviluppata dall'azienda. L'award, riconosciuto a livello internazionale, si basa su criteri legati a innovazione, qualità e funzionalità del progetto premiato. La vittoria è stata annunciata il 28 aprile e rappresenta un riconoscimento nel settore del design e della tecnologia digitale.

Roma, 28 apr. (AdnkronosLabitalia) - Crispy, azienda parte del gruppo Engineering e specializzata nel design digitale, nell'innovazione della user-experience e nello sviluppo di soluzioni IoT, ha ottenuto con l'app Stiga.go l'iF design award 2026, uno dei riconoscimenti più ambiti a livello internazionale nel campo dell'innovazione e del design fisico e digitale. Si tratta del terzo riconoscimento internazionale ottenuto da Crispy nel giro di due anni, dopo il Red dot design award, sempre per l'app Stiga.go nel 2025 e per l'app My.Campy3.0 nel 2024. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Berlino, durante la quale Davide Cremonesi, chief design officer di Crispy, ha ritirato il premio per conto dell'azienda.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Innovazione, Crispy (Gruppo Engineering) riceve If design award 2026

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