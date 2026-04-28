Recentemente alcuni marchi di cosmetici hanno sviluppato prodotti per la cura della pelle notturna, basandosi su studi delle neuroscienze. Si tratta di profumi e creme pensati per migliorare la qualità del sonno, riducendo la dipendenza da integratori come la melatonina o tisane rilassanti. Questi prodotti vengono promossi come strumenti naturali per favorire il riposo, sfruttando le proprietà sensoriali e olfattive per creare un ambiente più favorevole al sonno.

E se per dormire bene non servissero più integratori a base di melatonina e tisane della buona notte ma bastasse un profumo o una crema per il corpo? A dimostrarlo sono stati quei beauty brand che della notte hanno fatto un business grazie alle neuroscienze. Dimostrando come alcune fragranze, formule e texture dei cosmetici avessero un’influenza positiva sul sonno e sul buon riposo. Dimenticatevi, dunque, le classiche creme da notte per il viso, quelle che ripristinano i ritmi circadiani delle cellule cutanee: le nuove formule agiscono anche sulla sfera emotiva e non vanno spalmate solo sul viso. Ce n’è anche per il corpo e per il cuscino. La night routine diventa rituale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Skincare notte: come dormire meglio grazie ai cosmetici

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