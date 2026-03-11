13 marzo Giornata Mondiale del Sonno | dormire meglio grazie all' acqua termale

Il 13 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, e alcune terme italiane come Saturnia, De Montel Milano e Chianciano hanno condiviso come la balneoterapia con acqua termale possa favorire il rilassamento neuroendocrino e migliorare la qualità del riposo. Le strutture sottolineano il ruolo delle acque termali nel favorire il benessere durante il sonno.

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno (13 marzo), Terme di Saturnia, Terme De Montel Milano e Terme di Chianciano raccontano il legame tra balneoterapia, rilassamento neuroendocrino e qualita? del riposo Il sonno e? uno degli indicatori piu? importanti della salute globale. Eppure oggi quasi la meta? della popolazione dichiara di non essere soddisfatta della qualita? del proprio riposo notturno, mentre l'insonnia cronica interessa fino al 15% degli adulti. Dormire meno, o dormire male, non e? solo una sensazione di stanchezza: la letteratura scientifica collega la deprivazione di sonno a un aumento del rischio di ipertensione, diabete, depressione e declino cognitivo.