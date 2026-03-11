Quasi la metà delle persone si dice insoddisfatta della qualità del proprio sonno, mentre l’insonnia cronica riguarda circa il 15% degli adulti. Recentemente si è diffusa la notizia che l’acqua termale può contribuire a migliorare la qualità del riposo notturno. Questa scoperta sta attirando l’attenzione di coloro che cercano rimedi naturali per dormire meglio.

Il sonno è uno degli indicatori più importanti della salute globale. Eppure oggi quasi la metà della popolazione dichiara di non essere soddisfatta della qualità del proprio riposo notturno, mentre l’insonnia cronica interessa fino al 15% degli adulti. Dormire meno, o dormire male, non è solo una sensazione di stanchezza: la letteratura scientifica collega la deprivazione di sonno a un aumento del rischio di ipertensione, diabete, depressione e declino cognitivo. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno del 13 marzo, il gruppo Terme & SPA Italia, attraverso due delle sue destinazioni simbolo, Terme di Saturnia Natural Destination e Terme De Montel Milano, mette al centro il rapporto tra balneoterapia e qualità del sonno, un tema sempre più studiato dalla ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dormire meglio grazie all’acqua termale

