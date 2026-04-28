Il tennista italiano ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale all’ATP Masters 1000 di Madrid, superando il numero venti del mondo. La sua serie di vittorie consecutive contro il suo avversario si ferma a venti incontri. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato solidità sul campo di terra battuta, anche se non ancora al massimo livello di gioco.

Non è ancora il miglior Sinner quello che sta giocando l’Atp Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa della Caja Magica, ma basta e avanza per battere in due set Cameron Norrie e guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale del torneo della capitale spagnola, con la ventesima vittoria consecutiva grazie al Sunshine Double, al trionfo a Montecarlo e ai primi tre match vinti a Madrid: soltanto Novak Djokovic (nel 2011 e nel 2015) aveva inanellato 20 successi consecutivi nei primi 20 incontri della stagione nei Masters 1000. E la serie, a livello dei tornei di prima fascia, si allunga a 25, contando anche il titolo di Parigi indoor dello scorso novembre.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner vola ai quarti a Madrid Battuto Norris, ventesima di fila

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