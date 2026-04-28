L’altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha superato il britannico Norrie nei quarti del torneo di Madrid con un risultato di 6-3 7-5 in un’ora e 27 minuti. La partita si è conclusa con la vittoria in due set e ha consentito all’atleta di accedere alle semifinali del torneo. Il britannico, attualmente al numero 23 del ranking, ha giocato un match combattuto, ma non è riuscito a fermare l’avanzata del suo avversario.

MADRID – Sinner ai quarti del torneo di Madrid. Battuto Norrie in due set. Jannik continua il suo percorso al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 in corso sulla terra battuta alla Caja Magica. L’altoatesino, numero 1 del ranking, accede ai quarti di finale battendo il britannico Cameron Norrie, numero 23 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 7-5 in ‘un’ora e 27’. Per l’azzurro sono 25 vittorie di fila nel ‘1000’. Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva e la wild card spagnola Rafael Jodar. “Ho giocato bene nei momenti importanti – ha commentato nel dopo partita Sinner – Ho giocato una partita solida, sono riuscito ad alzare il livello quando serviva, giocando con aggressività nei punti importanti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner ai quarti del torneo di Madrid: battuto in due set il britannico Norrie

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