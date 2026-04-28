Sinner travolge Alcaraz | rimonta epica e nuovo trono mondiale

Jannik Sinner ha riconquistato la posizione numero uno nel ranking mondiale dopo aver vinto il torneo di Roma. Recuperando 3540 punti, ha superato Carlos Alcaraz di 390 punti in classifica. La vittoria ha segnato una rimonta significativa per l'azzurro, che ha concluso il torneo con una prestazione che gli ha permesso di scavalcare il suo avversario in classifica.

? Cosa sapere Jannik Sinner recupera 3540 punti e torna numero 1 dopo la vittoria a Roma.. L'azzurro supera Carlos Alcaraz in classifica con 390 punti di vantaggio nel ranking.. Jannik Sinner torna a presiedere il trono del tennis mondiale in occasione degli Internazionali BNL d’Italia, dopo aver recuperato 3.540 punti nei confronti di Carlos Alcaraz nell’arco di soli due mesi. Il traguardo raggiunto dal tennista di Sesto appare come la conclusione di una parabola straordinaria che ha l’azzurro riconquistare la vetta del ranking mondiale con una determinazione ferrea. Mentre nel maggio 2025 il primato era stato preservato nonostante una sospensione di tre mesi legata al caso Clostebol, la stagione 2026 vede una dinamica differente: una rimonta tecnica e agonistica avvenuta direttamente sul rettangolo di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner travolge Alcaraz: rimonta epica e nuovo trono mondiale Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Monte Carlo Final - Sinner wins Monte Carlo 2026 Final Notizie correlate Magrazzurri travolge l’Intercomunale: rimonta epica 3-1!Il Magrazzurri ha ribaltato un esito apparentemente scritto, sconfiggendo l’Intercomunale per 3 a 1 in una sfida cruciale per la sopravvivenza... Madrid, Blockx travolge Garin: rimonta epica e primo successo? Cosa sapere Alexander Blockx batte Cristian Garin a Madrid dopo due ore e ventuno minuti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sinner vola agli ottavi a Madrid, ora punta al record di 5 vittorie consecutive nei master 1000; La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar: De Minaur travolto. E Sinner era in tribuna…; ATP Madrid 2026, Sinner dispiaciuto per Alcaraz: Ti auguro tutta la fortuna del mondo; Sinner parte in rimonta a Madrid: battuto Bonzi, ora c’è Moller. Alcaraz salta anche il Roland Garros, a Madrid Sinner vince in rimontaProprio mentre Jannik Sinner si stava riprendendo dopo un primo parziale complicato sul centrale di Madrid, incamminandosi così verso la vittoria in 3 set su Benjamin Bonzi, Carlos Alcaraz ha annuncia ... ansa.it Sinner a Roma e Parigi senza Alcaraz: per lo spagnolo un forfait da 3.000 punti AtpUn infortunio da 3.000 punti. Carlos Alcaraz con un post sui propri canali social ha ufficialmente abdicato al trono di Roma e Parigi, lasciando per ... iltempo.it Sinner travolge Møller 6-2, 6-3 in un'ora e 17 minuti: Jannik vola agli ottavi a Madrid. Ora uno tra Norrie e Tirante - facebook.com facebook #crivelli su #sinner” il vento travolgente del talento della personalità della determinazione feroce fa volare i sogni e riconsegna il mondo al principe rosso come la chioma del nuovo n1 della classifica come la terra finalmente domata attraverso trionfo in un gra x.com