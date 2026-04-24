Madrid Blockx travolge Garin | rimonta epica e primo successo

Durante il torneo di Madrid, Alexander Blockx ha sconfitto Cristian Garin in due ore e ventuno minuti, ottenendo così il suo primo successo in questa fase del torneo. Con questa vittoria, il giocatore belga si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà Brandon Nakashima. La partita ha visto una rimonta da parte di Blockx, che ha superato l'avversario in modo convincente.

? Cosa sapere Alexander Blockx batte Cristian Garin a Madrid dopo due ore e ventuno minuti.. Il belga accede agli ottavi di finale del Masters 1000 contro Brandon Nakashima.. Alexander Blockx abbatte Cristian Garin a Madrid dopo due ore e ventun minuti di battaglia, segnando la sua prima vittoria in questo Masters 1000 attraverso una rimonta tattica che lo proietta verso gli ottavi di finale. Il giovane talento belga, che ha recentemente raggiunto la finale delle Next-Gen ATP Finals, ha dovuto scardinare un muro di resistenza opposto dal lucky loser cileno. Il match è stato un duello di geometrie sbilanciate: nel primo set, Garin ha dettato i tempi con un servizio chirurgico che ha lasciato Blockx in difficoltà nella risposta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Blockx travolge Garin: rimonta epica e primo successo Notizie correlate Magrazzurri travolge l’Intercomunale: rimonta epica 3-1!Il Magrazzurri ha ribaltato un esito apparentemente scritto, sconfiggendo l’Intercomunale per 3 a 1 in una sfida cruciale per la sopravvivenza... Montecarlo: Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turnoCristian Garin ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno del Rolex Montecarlo Masters 2026, imponendosi con un punteggio di 6-2 6-4.