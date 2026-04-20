Magrazzurri travolge l’Intercomunale | rimonta epica 3-1!

Il Magrazzurri ha conquistato una vittoria importante contro l’Intercomunale, vincendo per 3-1 dopo essere stato in svantaggio. La partita si è svolta in un momento decisivo per entrambe le squadre, con il Magrazzurri che ha rimontato un risultato inizialmente sfavorevole. La sfida ha visto numerosi passaggi decisivi e un risultato finale che ha sorpreso gli spettatori presenti.

Il Magrazzurri ha ribaltato un esito apparentemente scritto, sconfiggendo l’Intercomunale per 3 a 1 in una sfida cruciale per la sopravvivenza sportiva. Il successo ottenuto sul campo permette alla squadra di allontanarsi dalla zona playout a ridosso della chiusura del campionato, grazie anche al primo trionfo ottenuto sotto la guida tecnica del tandem Capri-Natale. La rimonta santostefanese tra rigore e progressione offensiva. L’incontro, diretto dall’arbitro Garibaldi di Chiavari, ha un’iniziale dominanza dei giocatori dell’Intercomunale Beverino, che puntavano alla certezza matematica di evitare i playout. La squadra ospite è infatti riuscita a sbloccare il punteggio durante la prima frazione di gioco attraverso una rete di Benmoumen su calcio di rigore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magrazzurri travolge l’Intercomunale: rimonta epica 3-1! Notizie correlate Tennistavolo, che sfide . Epica rimonta CobiLo scorso fine settimana sono ripresi tutti i campionati a squadre delle serie nazionali e regionali, e la prima giornata del girone di ritorno ha... Domotek: rimonta epica, 2 set svantaggiati e vittoriaLa Domotek ha trionfato nella finale della Coppa Italia Del Monte, portando la pallavolo di Reggio Calabria sul tetto d’Italia.