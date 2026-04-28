Sinner stregato da Jodar | È fortissimo Ho l' impressione che non sarà il nostro unico match

Jannik Sinner ha espresso grande ammirazione per Rafael Jodar alla vigilia del suo quarto di finale all’ATP di Madrid, affermando che il suo avversario è molto forte e lasciando intendere che potrebbero incontrarsi ancora in futuro. La partita si svolgerà nel torneo sulla terra rossa, con entrambi i giocatori pronti a sfidarsi per accedere alle semifinali. Sinner ha commentato le proprie sensazioni prima di scendere in campo.

Jannik Sinner elogia Rafael Jodar alla vigilia del quarto di finale dell'Atp di Madrid che li vedrà difronte.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner stregato da Jodar: "È fortissimo. Ho l'impressione che non sarà il nostro unico match" Notizie correlate Jannik Sinner alla prova Jodar: “Sarà interessante, ho visto la partita con Fonseca. Non sarà l’unica…”Diventano 25 i successi consecutivi nei Masters 1000 di Jannik Sinner, che si sbarazza in due set anche del britannico Cameron Norrie con il... Rafael Jodar verso il big match con Sinner: “Contento del mio gioco, sarà una nuova opportunità”Rafael Jodar non si ferma e batte anche il ceco Vit Kopriva, venendo fuori alla distanza dopo un primo set in lotta ed imponendosi con il punteggio... Contenuti di approfondimento Ecco quando (e a che ora) Sinner torna in campo per i quarti di finale a MadridJannik Sinner, battendo Norrie, si è qualificato per i quarti di finale a Madrid, per la seconda volta in carriera dopo il 2024. Tornerà in campo domani, non prima delle 16, contro il vincente tra Jod ... gazzetta.it Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingAdesso è ufficiale. La sfida tanto attesa è diventata realtà, con Jannik Sinner che sfiderà Rafael Jodar nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile in ... oasport.it