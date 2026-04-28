Diventano 25 i successi consecutivi nei Masters 1000 di Jannik Sinner, che si sbarazza in due set anche del britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 raggiungendo i quarti di finale del Madrid Open 2026. Il numero uno al mondo tornerà in campo già domani contro il vincitore del match tra il ceco Vit Kopriva ed il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. “ È una bella sensazione, ovviamente, ma allo stesso tempo non ci penso – dichiara l’azzurro in conferenza stampa riferendosi alla striscia di vittorie nei 1000 – Ogni giorno hai un avversario diverso, condizioni diverse, orari diversi. Oggi, per esempio, affrontavo un mancino e in questi casi devi cambiare qualcosa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner alla prova Jodar: “Sarà interessante, ho visto la partita con Fonseca. Non sarà l’unica…”

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Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com