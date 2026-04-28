Sinner sfida Norrie | la diretta degli ottavi al Madrid Open 2026

Il giocatore italiano, attualmente al vertice della classifica mondiale, si prepara ad affrontare l’avversario britannico negli ottavi di finale del torneo di Madrid. La partita si svolgerà sui campi del Masters 1000 e rappresenta un passaggio importante per entrambe le racchette. L’incontro sarà trasmesso in diretta, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino questa sfida tra due atleti impegnati a progredire nel torneo.

Il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium, l’azzurro insegue un nuovo record storico, mentre il britannico prova a ribaltare i pronostici. Qui la diretta live del match con aggiornamenti in tempo reale, dal più recente a scendere. 12:41 Vince sinner 7-5 Norrie commette due errori gratuiti e si ritrova 15-30. Poi commette un doppio fallo, il quinto: 15-40. Sinner non è approfitta, sbagliando un rovescio e poi un dritto. Parità. Quindi Jannik doma un duro scambio e si procura un’altra palla break. Poi causa ancora l’errore di Norrie: è break.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SINNER-MICHELSEN OGGI A MIAMI OPEN 2026: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH

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Il compagno di allenamento di Sinner ora lo sfida agli ottavi a Madrid. Ecco chi è NorrieA un certo punto Jannik Sinner butta lì un invito allo smash: “Come on, Cameron”.

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Temi più discussi: A che ora gioca Sinner contro Norrie al Madrid Open 2026. Dove vederlo in tv; Atp Madrid, quando gioca Sinner: sfida Norrie in un match inedito. C’è anche Musetti | Date, orari, diretta tv; Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Norrie, ecco il piano anti-Sinner: Più diritto, smorzate e volée.

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Jannik SINNER ha raggiunto i quarti di finale del Mutua Madrid Open per la seconda volta in carriera regolando in due set britannico Cameron Norrie, numero 23 della classifica mondiale. Il ventiquattrenne di Sesto Pusteria, fatta eccezione per un passaggio - facebook.com facebook

SINNER AI QUARTI DI MADRID L’azzurro supera Cameron Norrie in due set (6-2 7-5) e si prende i quarti del Mutua Madrid Open, confermando solidità e controllo. Dopo un primo set dominato, nel secondo l’altoatesino va avanti, viene ripreso, ma trova x.com