Jannik Sinner ha superato gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid e ora si prepara ad affrontare Norrie per un posto nei quarti di finale. La partita tra i due sarà inedita e rappresenta una nuova sfida per il tennista italiano nel torneo spagnolo. Sinner prosegue la sua corsa nel torneo senza ulteriori dettagli sulla vittoria o sulla durata dell'incontro.

Sinner agli ottavi di Madrid: sfida inedita con Norrie per un posto nei quarti. Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Madrid 2026. Dopo aver superato Bonzi e Moller, il numero 1 italiano accede agli ottavi di finale dove lo attende il britannico Cameron Norrie. Un percorso fin qui convincente per l’altoatesino, che ha mostrato solidità e controllo nei turni precedenti. Contro Norrie, però, sarà una prima assoluta: nessun precedente tra i due, con in palio un posto nei quarti di finale del torneo. Quando si gioca: martedì 28 aprile (orario da definire) Dove vederla: Sky Sport, NOW, Sky Go e Tennis TV Sinner arriva all’appuntamento con un obiettivo importante: continuare la corsa in un torneo che lo vede tra i principali favoriti e alimentare il sogno di un traguardo storico nel circuito Masters 1000.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sinner agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: ora sfida Norrie

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#Tennis Al Masters 1000 di Madrid, #Sinner e #Musetti passano agli ottavi. Domani Jannik giocherà contro Norrie e Lorenzo con Lehecka. Ai sedicesimi oggi in campo la coppia Bolelli/Vavassori per il doppio. Nel singolo maschile prima Darderi e poi Cobol x.com

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