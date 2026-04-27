Il britannico Norrie affronterà Jannik Sinner agli ottavi di finale a Madrid. Specializzato in partite lunghe e competitive, Norrie non ha mai incontrato il tennista italiano in un torneo ufficiale. Cresciuto con una madre maratoneta, anche lui si distingue per la resistenza sul campo, spesso portando a termine incontri molto lunghi. La sfida tra i due si configura come un confronto tra due atleti noti per la tenacia e la capacità di non mollare mai.

A un certo punto Jannik Sinner butta lì un invito allo smash: “Come on, Cameron”. E Cameron (Norrie) ascolta curioso dall’altra parte della rete. L’azzurro ha intuito di poter piazzare più benzina del previsto nel serbatoio e gli propone: “Andiamo avanti ad allenarci, su. Cancella quello che devi fare”. Il britannico ci pensa su e non se la sente di dire di no. Confesserà qualche giorno dopo: “Avevamo prenotato il Centrale di Indian Wells per due ore, ma quell’allenamento ci ha divertito così tanto che siamo andati avanti fino alle tre ore e venti. Aveva degli impegni pure lui: un foto shooting, credo.”. Ma per Sinner prima viene il tennis: i due scambiano che è un piacere, l’azzurro prende appunti e nel giro di una settimana vince per la prima volta il 1000 di Indian Wells.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il compagno di allenamento di Sinner ora lo sfida agli ottavi a Madrid. Ecco chi è Norrie

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