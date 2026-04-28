Sinner quando gioca? Orario e dove vedere tv e streaming i quarti di finale a Madrid Attesa per Jodar o Kopriva
Jannik Sinner si prepara a disputare i quarti di finale al Madrid Open, torneo del circuito Masters 1000 sulla terra battuta. Dopo aver eliminato il britannico Cameron Norrie, il tennista italiano affronterà uno tra Jodar e Kopriva. La partita è programmata per il giorno successivo, con orario e luogo da confermare, e sarà visibile sia in diretta televisiva sia in streaming.
Avanti il prossimo. Jannik Sinner ha eliminato il britannico Cameron Norrie ed è approdato ai quarti di finale del Madrid Open, secondo Masters 1000 sulla terra battuta. L'azzurro, che.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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