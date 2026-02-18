Sinner quando gioca contro Mensik? Orario e dove vedere in tv i quarti di finale dell' Atp 500 di Doha

Jannik Sinner giocherà contro Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha perché ha vinto gli ultimi due incontri. Dopo aver battuto Tomáš Machác, il tennista italiano ha sconfitto anche Alexei Popyrin, dimostrando grande determinazione. La partita si svolgerà domani alle 14:00, al Khalifa International Tennis Complex e sarà trasmessa in diretta TV. Gli appassionati di tennis potranno seguire il match in streaming anche su piattaforme online. Sinner cerca di mantenere alta la sua corsa nel torneo qatariota.

Jannik Sinner vince ancora e prosegue così il suo cammino a Doha. Il tennista azzurro, dopo aver sconfitto Tomáš Machác, ha avuto la meglio anche su Alexei Popyrin (6-3, 7-5), nella sfida valida per gli ottavi di finale del Qatar Open. Domani il n. 2 del mondo affronterà l'astro nascente ceco Jakub Mensik, n. 16 Atp che oggi ha sconfitto in due set il cinese Zhizhen Zhang, n. 319, per il passaggio in semifinale. Tra i due non ci sono match precedenti.