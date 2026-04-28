Dopo la vittoria contro Norrie, Jannik Sinner si è mostrato insoddisfatto riguardo all’orario della partita, giudicandolo insolito e suggerendo che sarebbero necessari alcuni aggiustamenti. La sfida si è svolta alle 11 del mattino, un orario poco frequente per le competizioni di questo livello, e il tennista italiano ha commentato che non gli capitava da tempo di giocare in questa fascia oraria. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni sui dettagli del torneo.

Jannik Sinner commenta l'orario insolito in cui ha giocato contro Norrie (partita vinta dall'azzurro 6-2 7-5): "Non so da quando non mi capitava di giocare alle 11 di mattina, comunque per me è stata una buona performance. Quello che credo è che dovrebbero fare degli aggiustamenti sugli orari: non possiamo giocare alle 20, poi ti ritrovi a finire all'1:30 e bisogna ancora mangiare e fare i trattamenti.".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner polemico contro il torneo di Madrid: "Andrebbero fatti degli aggiustamenti"

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