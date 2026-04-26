Lorenzo Musetti ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, un torneo di categoria Masters 1000 con un montepremi di 8 milioni di euro. In campo anche Jannik Sinner, che affronta Moller in una sfida valida per questa fase del torneo. La competizione si svolge sulla terra battuta a Madrid, con i match che proseguono nelle diverse sessioni previste.

AGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola (combined con un Wta 1000 ). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull' olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. La sfida degli ottavi. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. In campo Sinner contro Moller

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