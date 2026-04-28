Sinner pareggia il record di Djokovic dopo la vittoria su Norrie a Madrid

A Madrid, Jannik Sinner si è imposto su Norrie nel torneo di tennis e ha raggiunto i quarti di finale. Con questa vittoria, il giocatore italiano ha eguagliato il record di vittorie di Djokovic in questa competizione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Sinner, che si prepara ora a sfidare i prossimi avversari nel torneo.

"> Jannik Sinner conquista i quarti di finale a Madrid. Jannik Sinner ha mantenuto alta la sua forma martedì, superando il britannico Cameron Norrie in due set senza troppi problemi. L’italiano, in corsa per il suo quinto titolo consecutivo nei Masters 1000, ha vinto il match con un punteggio di 6-2, 7-5 al Caja Magica, dimostrando la sua determinazione e abilità sul campo. Sebbene Sinner non abbia espresso il massimo del suo potenziale durante l’incontro, è riuscito a proseguire il suo cammino verso i quarti di finale. Con l’uscita di Carlos Alcaraz dal torneo, il giovane tennista italiano è ora considerato il favorito per la vittoria finale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sinner pareggia il record di Djokovic dopo la vittoria su Norrie a Madrid. Notizie correlate Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a MadridUn giorno di riposo ma che coincide, come sempre, con gli allenamenti assieme al suo team. Sinner-Norrie, Masters 1000 Madrid: la risposta di Jannik è impressionanteFila tutto liscio per Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro batte Norrie in due set (6-2 7-5) e approda ai quarti. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…. Sinner pareggia il record di Djokovic dopo la vittoria su Norrie a Madrid.Jannik Sinner ha mantenuto alta la sua forma martedì, superando il britannico Cameron Norrie in due set senza troppi problemi. L’italiano, in corsa per il suo quinto titolo consecutivo nei Masters 100 ... napolipiu.com Sinner a caccia di un nuovo record: diventare il primo a vincere cinque Masters 1000 di fila, ecco come può riuscirciJannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis. Con il trionfo a Monte-Carlo, l’azzurro è diventato il terzo giocatore dal 1990 a vincere quattro Masters 1000 ... ilmessaggero.it L’Inter vince Il Milan perde Il Napoli pareggia Sinner torna n.1 Orban suka Mancano altri alla lista ma mi pare un buon fine settimana… - facebook.com facebook