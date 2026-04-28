Oggi si gioca all’Atp Madrid 2026 il match tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, con in palio un posto ai quarti di finale. Sinner, che ha vinto il suo ultimo impegno contro un avversario danese, affronta ora il britannico sulla terra rossa spagnola. Il primo set è in corso e la partita si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

Jannik Sinner sfida Cameron Norrie per un posto nei quarti di finale dell’Atp Madrid 2026. Quello di Jannik, reduce dal successo contro il danese Moller, è il primo incontro della giornata sulla terra rossa spagnola. In giornata anche Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev. Jannik Sinner e Cameron Norrie stanno per dare il via alla prima partita della giornata all’Atp Madrid 2026: tra il numero 1 del ranking mondiale e il veterano britannico, è il primo incrocio in assoluto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta: in campo per il primo set

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