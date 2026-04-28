LIVE Sinner-Norrie ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 in campo alle 11.00 contro l’atipico britannico che ha sconfitto 3 volte Alcaraz

Alle 11.00 si è aperto il match tra il numero uno del ranking e il tennista britannico nel tabellone principale dell’ATP di Madrid 2026. Il britannico, che ha battuto tre volte un avversario di alto livello, ha iniziato il suo incontro contro il favorito. Contestualmente, si segue anche il secondo incontro tra Musetti e Lehecka, che si svolge nello stesso orario. La partita tra Sinner e Norrie rappresenta uno degli appuntamenti di giornata nel torneo spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il britannico Cameron Norrie, numero 19 del tabellone, valido per il quarto turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. L’italiano è alla ricerca del quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 24 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 48 set dei 50 giocati. Il match degli ottavi di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il britannico sarà il primo del programma di oggi, martedì 28 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ed avrà inizio alle ore 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 in campo alle 11.00 contro l’atipico britannico che ha sconfitto 3 volte Alcaraz Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’atipico britannico ha sconfitto 3 volte AlcarazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Norrie Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... LIVE Sinner-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Musetti batte Griekspoor, il numero 1 in campo alle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Madrid, Sinner-Norrie LIVE: segui la cronaca in diretta dalle 11; Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 in campo alle 11.00 contro l’atipico britannico che ha sconfitto 3 volte AlcarazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Norrie Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra ... oasport.it Jannik Sinner e Cameron Norrie si affronteranno questo martedì alle ore 11 per un posto ai quarti di finale a Madrid. In ogni parte del mondo lasci una scia di tifosi che ti sostengono come noi! Forza Jannik facci sognare anche oggi Sky sport tennis - facebook.com facebook Jannik Sinner sfiderà Cameron Norrie sul Manolo Santana Stadium domani, Martedì 28 Aprile, nel primo match di giornata alle ore 11! Lorenzo Musetti, invece, affronterà Jiri Lehecka sull'Arantxa Sanchez Stadium nel secondo match di giornata (ore 13 circ x.com