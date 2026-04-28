Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026 | a che ora e dove vederla in tv

Oggi, martedì 28 aprile, si disputa all’Atp Madrid 2026 la partita tra Jannik Sinner e Cameron Norrie. Dopo aver superato agli ottavi il tennista danese, Sinner affronta ora Norrie per accedere ai quarti di finale. L’incontro si svolgerà in mattinata e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva e streaming. La partita si gioca sui campi all’aperto della capitale spagnola.

Oggi martedì 28 aprile, Jannik Sinner torna in campo all’Atp Madrid 2026 per giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro il veterano Cameron Norrie, dopo la vittoria sul danese Moller agli ottavi. Il britannico ha infatti battuto al terzo turno l’argentino Tiago Tirante per 7-5, 7-6 (5). Nonostante la lunga carriera di Norrie, questo è il primo incontro con Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking Atp. In campo anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Calm down!?????? @camnorrie overcomes a stern test vs. Tirante 7-5, 7-6(5) and sets up a fourth round clash with Sinner. @atptour @ATPTourES #MMOPEN pic.twitter.com3JzvBIiARb Genius at work?????? @Lorenzo1Musetti overcomes Griekspoor in straight sets (6-4, 7-5) to set up a fourth round clash with Lehecka.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in tv SINNER-MICHELSEN OGGI A MIAMI OPEN 2026: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sinner-Norrie all’ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streamingJannik Sinner affronta Cameron Norrie nella mattinata del 28 aprile per la partita degli ottavi di finale del torneo 1000 di Madrid. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Madrid, oggi ottavi Sinner-Norrie: orario, precedenti e dove vederla; Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla. Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in tvOggi martedì 28 aprile, Jannik Sinner torna in campo all'Atp Madrid 2026 per giocarsi l'accesso ai quarti di finale contro il veterano Cameron Norrie, dopo la ... lapresse.it Sinner-Norrie, diretta oggi: orario, dove vederla (tv e streaming). Jannik a caccia dei quarti a MadridMartedì mattina in campo per Jannik Sinner che, qualificato agli ottavi di finale del Madrid Open, gioca contro il britannico Norrie a caccia di un posto ... ilgazzettino.it Jannik Sinner e Cameron Norrie si affronteranno questo martedì alle ore 11 per un posto ai quarti di finale a Madrid. In ogni parte del mondo lasci una scia di tifosi che ti sostengono come noi! Forza Jannik facci sognare anche oggi Sky sport tennis - facebook.com facebook Jannik Sinner sfiderà Cameron Norrie sul Manolo Santana Stadium domani, Martedì 28 Aprile, nel primo match di giornata alle ore 11! Lorenzo Musetti, invece, affronterà Jiri Lehecka sull'Arantxa Sanchez Stadium nel secondo match di giornata (ore 13 circ x.com