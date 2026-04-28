Sinner-Norrie Masters 1000 Madrid | Jannik il passante è meraviglioso

Durante il torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria contro Norrie, qualificandosi per i quarti di finale. La partita si è conclusa con un successo di Sinner, che ha messo a segno un passante particolarmente apprezzato. La sua prestazione si è distinta per solidità e precisione, consentendogli di avanzare nel torneo.

Partita solida da parte di Jannik Sinner, che trionfa su Norrie e approda ai quarti del Masters 1000 di Madrid. La partita finisce 6-2 7-5 per l'azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Norrie, Masters 1000 Madrid: Jannik, il passante è meraviglioso Notizie correlate Sinner-Norrie, Masters 1000 Madrid: la risposta di Jannik è impressionanteFila tutto liscio per Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro batte Norrie in due set (6-2 7-5) e approda ai quarti. Sinner agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: ora sfida NorrieSinner agli ottavi di Madrid: sfida inedita con Norrie per un posto nei quarti Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Madrid 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Pronostico Sinner-Norrie quote ottavi Masters 1000 Madrid; Dove vedere Sinner-Norrie al Masters 1000 di Madrid in tv e streaming. Sinner vola ai quarti di finale del Masters 1000 Madrid: Jannik batte Norrie in due set 6-2 7-5Sul campo Manolo Santana, Jannik sfida il numero 23 al mondo, mancino: non ci sono precedenti tra i due. Cronaca e risultato in tempo reale ... corrieredellosport.it Atp Madrid, Sinner batte Norrie e conquista i quarti. Musetti eliminato, più tardi CobolliLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e Cobolli ... tg24.sky.it Sweet! Sinner beat Norrie. 62 75. - facebook.com facebook Sinner batte Norrie e pensa alla sveglia: “Sbagliato giocare troppo tardi la sera” x.com