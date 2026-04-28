Sinner-Norrie apre Madrid | ottavi all’alba del Manolo Santana con il numero 1 che cerca un salto di qualità

Martedì 28 aprile, nel torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronta Cameron Norrie negli ottavi di finale. La partita si gioca all’alba sul campo centrale del Manolo Santana, con Sinner che cerca di avanzare ulteriormente nel torneo. Il numero 1 del ranking punta a migliorare la propria posizione e proseguire la corsa verso le fasi finali.

Oggi, martedì 28 aprile, Jannik Sinner affronta Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il match aprirà il programma del Manolo Santana Stadium, alle ore 11.00, in una giornata che può dire molto sul percorso dell’azzurro nel torneo spagnolo. Dopo i turni precedenti, il numero 1 del mondo cerca infatti una prestazione più pulita e continua, anche per adattarsi meglio a condizioni particolari come quelle della Caja Magica, dove altura e terra rapida recando il gioco più scivoloso e complesso da gestire. Quella tra Sinner e Norrie sarà una sfida inedita sul circuito ufficiale: i due non si sono mai affrontati in una partita ATP.🔗 Leggi su Sportface.it

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