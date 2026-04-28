Madrid oggi ottavi Sinner-Norrie | orario precedenti e dove vederla

Oggi a Madrid, nel torneo Masters 1000, si disputa l'incontro tra Jannik Sinner e Cameron Norrie negli ottavi di finale. L'azzurro torna in campo in diretta tv e streaming, mentre il britannico si prepara a sfidarlo su terra battuta. I due non hanno avuto precedenti recenti nel circuito, e l'incontro rappresenta un passaggio importante per entrambi. L'evento si svolge nel rispetto del programma ufficiale del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in diretta tv e streaming – il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall'agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l'argentino Tirante nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Sinner affronterà Norrie agli ottavi oggi, martedì 28 aprile: il match, primo sul Centrale, inizierà intorno alle 11. Non ci sono precedenti tra due: la sfida sarà una prima volta per entrambi i giocatori. Sinner-Norrie, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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