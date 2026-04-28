Jannik Sinner ha commentato la programmazione delle partite serali al Madrid Open, affermando che finiscono troppo tardi e chiedendo una riprogrammazione del calendario. Attualmente, il tennista italiano si trova in gara agli ottavi, dopo aver sconfitto Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5. La sua partita più recente si è conclusa nelle ore serali, suscitando la sua preoccupazione per gli orari delle future partite.

Jannik Sinner sta affrontando il Madrid Open, dove ha vinto agli ottavi contro Cameron Norrie 6-2 7-5. Il numero uno al mondo ha, però, chiesto cambiamenti nel calendario specialmente per quanto riguarda gli orari delle partite. In particolare, potrebbero esserci gare fino a tarda notte, non agevolando il tennis e i tennisti. Sinner polemizza sul calendario di Madrid. Sinner ha giocato alle 11 di stamani, spiegando che era il primo match di giornata in quanto Jodar, suo possibile prossimo avversario, potesse giocare nel pomeriggio e avere tempo di recuperare dalla partita contro João Fonseca, conclusa all’1 di notte di lunedì. A Tennis Tv, l’altoatesino ha commentato: “ È piuttosto insolito per me, non ricordo l’ultima volta che ho giocato alle undici.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: “Le partite serali finiscono troppo tardi, va riprogrammato il calendario dei match”

Il discorso di SINNER durante la premiazione dopo il trionfo a INDIAN WELLS

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