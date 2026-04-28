Dopo la vittoria contro Norrie, Jannik Sinner ha commentato gli orari delle partite nel torneo, sottolineando che programmare due incontri alle 20 è troppo tardi. Il tennista ha espresso il suo pensiero sulla gestione degli orari, ritenendo che possano influire sulle performance e sullo svolgimento delle gare. La sua osservazione si rivolge direttamente agli organizzatori dell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali risposte.

Liquidato Cameron Norrie senza problemi, Jannik Sinner ha espresso il suo malessere per l’anomalia madrilena: nel torneo della capitale spagnola le partite possono iniziare fino alle 23.30, e la cosa ovviamente può portare un match a chiudersi il giorno dopo. È stato così per lo scontro dei 2006 dell’altra sera, Jodar-Fonseca, chiuso nei pressi dell’1 di notte. “Programmare due partite con la prima che inizia alle 20 è molto tardi, anche se poi hai un intero giorno di riposo. È molto molto tardi. Jodar l’altra sera ha iniziato quasi alle 23 e ha finito all’una, una e un quarto, troppo tardi. Se finisci verso l’1 poi tra conferenza stampa, recupero, mangiare e trattamenti vai a dormire verso le 4, le 5, e in questo modo incasini tutta la giornata seguente, bisogna pensare al corpo del giocatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jannik, frecciata agli organizzatori: "Programmare due partite dalle 20 è troppo tardi"

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