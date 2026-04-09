Da settimane si discute tra professionisti e dirigenti televisivi sulla programmazione serale, ma ora il problema è diventato un allarme condiviso. La prima serata della televisione italiana inizia troppo tardi, lasciando poche fasce di pubblico giovane e creando criticità per gli ascolti complessivi. In particolare, alcune produzioni di fiction e programmi di intrattenimento segnalano ritardi significativi nel loro collocamento in palinsesto.

Da settimane il tema circola tra addetti ai lavori e dirigenti televisivi ma ora è diventato un vero e proprio allarme condiviso: la prima serata della televisione italiana inizia troppo tardi. Produttori, broadcaster e perfino parte del pubblico concordano sulla necessità di intervenire, riportando l’avvio del prime time intorno alle 21.15, o al massimo alle 21.30. Il problema nasce dall’allungamento dell’access prime time, la fascia che precede i programmi principali e che oggi è dominata da format di grande successo come La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, capitanati da Gerry Scotti e Stefano De Martino. Trasmissioni capaci di raccogliere ascolti molto elevati e, soprattutto, di generare importanti ricavi pubblicitari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi finiscono troppo tardi, i produttori di fiction dicono basta

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