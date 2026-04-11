Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4. La partita si svolgerà domenica 12 aprile alle 15 e sarà trasmessa in diretta su TV8. L'incontro opporrà Sinner a un avversario ancora da definire, mentre gli appassionati potranno seguire l'evento anche in streaming.

Jannik Sinner ha travolto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4 e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00). Il tennista italiano ha sconfitto il tedesco per la terza volta consecutiva nelle semifinali di tornei di questa caratura (era già successo a Indian Wells e a Miami nel mese di marzo, dove il fuoriclasse altoatesino alzò al cielo il trofeo) e si è così guadagnato la possibilità di battagliare per il titolo sulla terra rossa del Principato. Prosegue l’eccellente momento di forma del 24enne, che dopo aver dettato legge sul cemento statunitense e aver...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La finale di Sinner si vedrà su TV8 a Montecarlo? Orario, avversario, streaming

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