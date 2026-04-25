Il 26 aprile 2026, sul campo centrale della Caja Magica a Madrid, si terrà l'incontro tra Joao Fonseca e Rafael Jodar, che chiuderà il programma della giornata. La partita è prevista per la tarda sera, con dettagli sui pronostici e le quote già disponibili. La sfida è tra due giocatori che si affronteranno nell'ultimo incontro del torneo.

Joao Fonseca e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale della Caja Magica, dunque a tarda sera. Per gli spagnoli orfani di Alcaraz, che ha problemi più seri del previsto tanto che salterà clamorosamente sia gli Internazionali d’Italia che il Roland Garros, è la partita più attesa del giorno ma il fatto che siano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Joao Fonseca – Rafael Jodar, Madrid 26-04-2026

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