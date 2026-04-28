Sinner-Jodar ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

È stato annunciato ufficialmente che Jannik Sinner affronterà Rafael Jodar nel primo quarto di finale del Madrid Open 2026, in programma mercoledì 29 aprile nel pomeriggio. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming, mentre gli orari e il programma dettagliato sono stati comunicati in queste ore. La sfida invita gli appassionati a seguire da vicino l’andamento del torneo.

Adesso è ufficiale. La sfida tanto attesa è diventata realtà, con Jannik Sinner che sfiderà Rafael Jodar nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile in occasione del primo quarto di finale del Madrid Open 2026. Il numero uno al mondo dovrà superare lo scoglio rappresentato dal nuovo giovane talento spagnolo per volare in semifinale e restare in corsa per aggiudicarsi il quinto Masters 1000 consecutivo (impresa inedita nella storia del circuito ATP). Riflettori puntati dunque sul campo centrale della Caja Magica, che sarà teatro del primo atto di una rivalità che potrebbe anche diventare in futuro una grande classica del tennis mondiale. Nessun...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese... Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno disputarsi interamente il quarto turno del tabellone di singolare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Madrid si gioca Jodar-De Minaur. Tra il pubblico c'è anche... Sinner! VIDEO; ATP Madrid, Sinner: In TV non vedi certe cose, ecco perché sono andato a vedere Jodar; Jodar va di fretta! Battuto Fonseca, partenza migliore dei big 3, Sinner e Alcaraz; Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner. Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner eguaglia il suo miglior risultato al Madrid Open 2026 raggiungendo i quarti di finale, dove affronta Rafael Jodar: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingAdesso è ufficiale. La sfida tanto attesa è diventata realtà, con Jannik Sinner che sfiderà Rafael Jodar nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile in ... oasport.it Diciamoci la verità... Diciamoci la verità: quanto vi gaserebbe un quarto di finale a Madrid tra Yannik Sinner e Rafael Jodar Oggi lo spagnolo scende in campo (ore 16:00 vs Kopriva) per continuare un sogno che ha già visto cadere De Minaur e Fonseca. Da - facebook.com facebook Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com