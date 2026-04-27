Sinner-Norrie ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Il quarto turno del torneo ATP Masters 1000 di Madrid si svolgerà martedì 28 aprile, con la partita tra Jannik Sinner e Cameron Norrie. Sinner, numero 1 del mondo, affronterà Norrie, che è al numero 19 del seeding. La sfida si giocherà nell’ambito dei Mutua Madrid Open 2026, un evento di grande rilievo nel calendario tennistico professionistico. Le informazioni su orario, diretta tv e streaming saranno comunicate nelle prossime ore.

I Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno disputarsi interamente il quarto turno del tabellone di singolare maschile martedì 28 aprile: scenderanno in campo l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ed il britannico Cameron Norrie, numero 19 del seeding. Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il britannico sarà il primo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 11.00: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel quarto turno dell’ ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese... Sinner-Moller oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il terzo turno del tabellone di singolare maschile oggi,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Sinner-Norrie, domani ottavi Madrid. Orario, precedenti, dove vedere match in tv e streaming; Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà. Sinner-Norrie all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streamingJannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, dopo l'esordio vincente contro il francese Bonzi in tre set e l'agevole successo al 2° turno contro il qual ... sport.sky.it Norrie avversario di Sinner a Madrid nel torneo ATP: profilo, punti di forza e precedentiSinner sfida Norrie agli ottavi del Madrid Open: cosa c’è in gioco Jannik Sinner, numero 1 del mondo, affronta martedì agli ottavi di finale del Madri ... assodigitale.it Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a Madrid x.com Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a Madrid - facebook.com facebook