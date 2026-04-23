Sinner-Bonzi ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Venerdì 24 aprile, nel torneo ATP di Madrid 2026, Jannik Sinner inizierà il suo percorso affrontando Benjamin Bonzi, giocatore francese qualificato. La partita si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Il programma ufficiale prevede l'inizio del match nel primo pomeriggio, con orario ancora da confermare. La sfida si terrà sul campo centrale del torneo spagnolo.

Comincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese Benjamin Bonzi (n.104 del ranking, ma ex n.42) ai trentaduesimi di finale dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Match d’esordio sulla carta abbastanza agevole per il numero 1 al mondo, che si presenta sui campi in terra battuta della Caja Magica da favorito d’obbligo per la conquista del titolo. In assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz (e del tennista più vincente di sempre a livello Slam Novak Djokovic), i riflettori sono inevitabilmente tutti puntati sul fuoriclasse italiano che ha la possibilità di entrare nella storia andando a caccia della quinta affermazione consecutiva nei tornei ATP di tipologia 1000, la quarta da inizio anno dopo il Sunshine Double e Montecarlo.🔗 Leggi su Oasport.it

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