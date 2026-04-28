Sinner e la protesta sugli orari a Madrid | Vai a dormire alle 5 Cosa fa un tennista dopo il match

A Madrid, il tennista ha commentato le sfide di disputare incontri in orari serali, affermando che i giocatori spesso finiscono per andare a dormire molto tardi. Ha sottolineato come questa situazione possa influire sui ritmi di riposo e sulle abitudini quotidiane, evidenziando le difficoltà logistiche e di benessere legate alle partite disputate in tarda serata. La questione degli orari rimane centrale nel dibattito sulla gestione delle competizioni.

Sinner a Madrid ha spiegato che per i tennisti è molto difficile giocare di sera tardi. Le difficoltà riguardano principalmente il post partita, perché si finisce per andare a dormire tardissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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