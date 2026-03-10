Cosa sta succedendo alle giocatrici dell'Iran dopo la protesta | Hanno cantato per restare vive

Dopo la protesta delle calciatrici iraniane, molte di loro sono state fermate o minacciate dalle autorità. Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista, ha affermato che le giocatrici rischiano l’arresto per aver cantato per esprimere il dissenso. La loro azione viene considerata una forma di disobbedienza grave, e le conseguenze potrebbero essere violente o punitive.

Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista per i diritti umani, ha spiegato cosa accadrà alle calciatrici iraniane: "La loro è la disobbedienza più grave, rischiano l'arresto. Questi sono ricatti che spaventano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sta succedendo in Iran

