Dopo aver raggiunto i quarti di finale al Madrid Open, il tennista italiano ha richiesto modifiche al programma del torneo. La domanda riguarda alcuni spostamenti di orario delle partite e il calendario complessivo degli incontri. La richiesta è stata presentata ufficialmente agli organizzatori, che stanno valutando le eventuali modifiche da apportare. La presenza del giocatore nella fase avanzata del torneo ha portato a questa richiesta di cambiamento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha trionfato su Cameron Norrie con un netto punteggio di 6-2, 7-5, durante il quarto turno del Madrid Open. Il numero uno britannico ha faticato fin dall’inizio, commettendo diversi errori non forzati che lo hanno messo in difficoltà. La partita ha visto Sinner mostrare una grandissima padronanza sia al servizio che negli scambi, mantenendo sempre la pressione su Norrie. Anche se l’inglese ha cercato di restare in partita, Sinner ha dimostrato di avere il controllo della situazione, chiudendo il match con una rottura decisiva nel secondo set.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sinner chiede modifiche al programma del Madrid Open dopo il raggiungimento dei quarti di finale.

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