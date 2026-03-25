Quando gioca Sinner al Miami Open | data e orario del match contro Tiafoe nei quarti di finale

Domani il tennista italiano scenderà in campo nei quarti di finale del Miami Open 1000 contro Tiafoe. La partita è prevista alle 18, ma potrebbe disputarsi nella notte tra il 27 e il 28 marzo, a seconda delle eventuali prolungamenti del match. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo statunitense.

Sinner in campo domani contro Tiafoe, alle 18 oppure nella notte del 27 marzo per i quarti del Miami Masters 1000. In caso di vittoria, può incrociare in semifinale uno tra Cerundolo e Zverev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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