Jannik Sinner ha superato Cameron Norrie in due set, con il punteggio di 6-2 7-5, e si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Madrid. La partita si è conclusa in un’ora e 27 minuti. Nel frattempo, si è sollevata una polemica riguardo agli orari delle partite, con alcune voci che chiedono di rivedere la programmazione.

Jannik Sinner continua il suo cammino verso il record. Il numero 1 al mondo accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid battendo il britannico Cameron Norrie, numero 23 del ranking, in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco. Per Sinner è la 25esima vittoria di fila in un 1000: insegue il sogno di vincere anche sulla terra battuta della Caja Magica, conquistando il quinto Masters di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il prossimo avversario sarà il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva e il 19enne spagnolo Rafael Jodar, nuovo astro nascente del tennis che da wild card ha battuto Joao Fonseca. Sinner nel match contro Norrie ha alternato un ottimo tennis a qualche momento di incertezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner batte Norrie: è ai quarti a Madrid. La polemica sugli orari: “Dobbiamo sistemare la programmazione”

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