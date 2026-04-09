Sinner ai quarti del torneo di Montecarlo | battuto Machac in tre set Calo di energia ma contava vincere

Da firenzepost.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Montecarlo dopo aver battuto in tre set un avversario in buona forma. Nonostante un calo di energia nel corso dell'incontro, il tennista italiano si è concentrato sulla vittoria, che gli permette di proseguire la sua corsa nel terzo torneo di livello Masters 1000 della stagione. Il match si è concluso con una prestazione solida e determinata, lasciando spazio a ulteriori sfide in vista.

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner anche non al 100% approda ai quarti di finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto negli ottavi il ceco Tomas Machac (n.53 al mondo) in tre set con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3. Nei quarti Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del seeding. Questo il commento di Jannik: “E’ stata una partita difficile e sono contento. Non tutti i giorni sono uguali, non ero al meglio e proverò a recuperare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

sinner ai quarti del torneo di montecarlo battuto machac in tre set calo di energia ma contava vincere
© Firenzepost.it - Sinner ai quarti del torneo di Montecarlo: battuto Machac in tre set. “Calo di energia, ma contava vincere”

ATP Montecarlo, Sinner soffre, ma vola ai quarti: battuto in tre set MachacDominio iniziale dell’azzurro, poi il calo e il tie-break perso: decisivo il terzo set per conquistare la sfida con Auger-Aliassime Jannik Sinner...

Monte-Carlo, Sinner ai quarti: Machac battuto in tre setL’azzurro supera il ceco 6-1 6-7 6-3 nonostante qualche difficoltà fisica nel terzo set.

Temi più discussi: Sinner: Un calo di energia, ho fatto un po' fatica, ora devo cercare di recuperare al massimo; Atp Monte Carlo, Sinner e il calo energetico nel secondo sete con Machac; Sinner contro Machac oggi a Montecarlo, orario e come vedere match in tv; Jannik Sinner domina a Montecarlo: Ugo Humbert travolto e quarti di finale raggiunti.

calo di sinner ai quarti delAtp di Montecarlo, Sinner accede ai quarti: battuto in tre set Machac. Berrettini è fuoriJannik Sinner ha sconfitto in tre set Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. dire.it

calo di sinner ai quarti delSinner ai quarti del torneo di Montecarlo: battuto Machac in tre set. Calo di energia, ma contava vincereJannik Sinner anche non al 100% approda ai quarti di finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa ... firenzepost.it

Trova facilmente notizie e video collegati.