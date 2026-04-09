Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Montecarlo dopo aver battuto in tre set un avversario in buona forma. Nonostante un calo di energia nel corso dell'incontro, il tennista italiano si è concentrato sulla vittoria, che gli permette di proseguire la sua corsa nel terzo torneo di livello Masters 1000 della stagione. Il match si è concluso con una prestazione solida e determinata, lasciando spazio a ulteriori sfide in vista.

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner anche non al 100% approda ai quarti di finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto negli ottavi il ceco Tomas Machac (n.53 al mondo) in tre set con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3. Nei quarti Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del seeding. Questo il commento di Jannik: “E’ stata una partita difficile e sono contento. Non tutti i giorni sono uguali, non ero al meglio e proverò a recuperare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner ai quarti del torneo di Montecarlo: battuto Machac in tre set. “Calo di energia, ma contava vincere”

ATP Montecarlo, Sinner soffre, ma vola ai quarti: battuto in tre set MachacDominio iniziale dell’azzurro, poi il calo e il tie-break perso: decisivo il terzo set per conquistare la sfida con Auger-Aliassime Jannik Sinner...

Monte-Carlo, Sinner ai quarti: Machac battuto in tre setL’azzurro supera il ceco 6-1 6-7 6-3 nonostante qualche difficoltà fisica nel terzo set.

Temi più discussi: Sinner: Un calo di energia, ho fatto un po' fatica, ora devo cercare di recuperare al massimo; Atp Monte Carlo, Sinner e il calo energetico nel secondo sete con Machac; Sinner contro Machac oggi a Montecarlo, orario e come vedere match in tv; Jannik Sinner domina a Montecarlo: Ugo Humbert travolto e quarti di finale raggiunti.

Atp di Montecarlo, Sinner accede ai quarti: battuto in tre set Machac. Berrettini è fuoriJannik Sinner ha sconfitto in tre set Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. dire.it

Sinner ai quarti del torneo di Montecarlo: battuto Machac in tre set. Calo di energia, ma contava vincereJannik Sinner anche non al 100% approda ai quarti di finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa ... firenzepost.it

#Tennis, #Sinner: “Avuto un calo di energia, importante vincere” “Domani sarà altra partita, #Auger gioca bene” x.com

Un piccolo calo di energie nel secondo set per Jannik, che è già concentrato sui quarti di finale in programma domani contro Auger-Aliassime - facebook.com facebook