Urina sul volto | operatore arrestato per maltrattamenti

Un operatore socio-sanitario è stato arrestato in una struttura assistenziale della provincia di Reggio Calabria con l’accusa di aver maltrattato un’anziana ultracentenaria. La notizia si riferisce a un episodio in cui l’uomo avrebbe urinato sul volto della donna durante l’assistenza. L’indagine ha portato all’arresto dell’operatore, che ora si trova in custodia cautelare.

Un operatore socio-sanitario è stato arrestato in una struttura assistenziale della provincia di Reggio Calabria per maltrattamenti contro un’anziana ultracentenaria. La denuncia, partita dalla figlia che ha notato lividi sulla madre, ha scatenato un’indagine dei Carabinieri di Melito Porto Salvo che ha portato a misure cautelari severe. L’episodio più grave ricostruito dagli investigatori vede l’operatore strofinare sul volto della donna lenzuola sporche di urina durante le operazioni di igiene. Oltre all’arrestato, altre cinque persone sono state deferite in stato di libertà per reati simili. La ferita visibile e la denuncia della famiglia. Tutto è iniziato nel settembre 2025, quando una delle figlie dell’ultracentenaria ha deciso di rivolgersi ai militari dopo aver notato segni sospetti sul corpo della madre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

