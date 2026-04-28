Sinagra escursione tra fiori rari e scorci delle Eolie

Domenica 26 aprile, a Sinagra, un gruppo di appassionati ha partecipato a un'escursione dedicata alla scoperta di fiori rari come peonie e orchidee spontanee. L’itinerario si è svolto nella zona di Pizzo Corvo, offrendo paesaggi che combinano natura incontaminata e scorci delle Isole Eolie. L’evento ha coinvolto residenti e visitatori, che hanno potuto ammirare le caratteristiche specie floristiche del territorio.

Un pomeriggio tra natura incontaminata, paesaggi suggestivi e tradizioni locali ha animato Sinagra, dove domenica 26 aprile si è svolta l’escursione alla scoperta delle peonie e delle orchidee spontanee in località Pizzo Corvo.L’iniziativa, promossa dalla Pro loco di Sinagra, ha visto la.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Torna "Fiori nella Rocca": mostra mercato di piante e fiori rariLonato del Garda (Brescia) – Il colore e il profumo dei fiori saranno i protagonisti della XVIII edizione di "Fiori nella Rocca" che si terrà sabato... Fioriture tra Lago Maggiore e Garda: il weekend dei fiori rariLa stagione della fioritura entra nel vivo con una serie di appuntamenti botanici che coinvolgono il Nord e il Centro Italia, spaziando dai giardini...