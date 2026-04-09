Fioriture tra Lago Maggiore e Garda | il weekend dei fiori rari

Il fine settimana tra Lago Maggiore e Lago di Garda è dedicato alla fioritura di piante rare, con eventi botanici che si svolgono in diverse località del Nord e del Centro Italia. Tra giardini storici in Lombardia, rocche affacciate sul Garda e borghi della Franciacorta, si possono ammirare varietà di fiori poco comuni e partecipare a visite guidate e manifestazioni dedicate alla natura. Questi appuntamenti richiamano appassionati di botanica e curiosi di tutto il territorio.

La stagione della fioritura entra nel vivo con una serie di appuntamenti botanici che coinvolgono il Nord e il Centro Italia, spaziando dai giardini storici lombardi alle rocche del Garda, fino ai borghi della Franciacorta. Tra esposizioni di specie rare e mercati specializzati, il calendario primaverile offre opportunità di valorizzazione del territorio attraverso il settore del verde e l’accoglienza nelle aree storiche. Il weekend tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 segna un punto fermo per gli appassionati di botanica in provincia di Varese. Presso la Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, uno dei siti gestiti dal FAI con giardino all’italiana di rilievo regionale, si svolgeranno le Giornate delle Camelie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fioriture tra Lago Maggiore e Garda: il weekend dei fiori rari Lago di Garda in Love: un weekend da sogno tra borghi, musica e romanticismoArriva San Valentino e il Lago di Garda si trasforma in un grande palcoscenico dedicato ai sentimenti. Weekend sul Lago di Garda: Salò, il Vittoriale ed i luoghi DannunzianiAcque che scintillano tra ulivi e limoni, borghi eleganti affacciati sul lago, dimore storiche cariche di memoria e panorami che hanno ispirato... Temi più discussi: Distretto Turistico dei Laghi: dove ammirare le fioriture più belle; Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera; Sboccia la primavera: gli eventi a turismo sostenibile nei laghi e montagne del Verbano; CREATIVITA’, FIORI, VINILI PER LA PASQUA SUL LUNGOLAGO. Distretto Turistico dei Laghi: dove ammirare le fioriture più belleHa riaperto anche il Giardino Alpinia collocato lungo i pendii del Mottarone, balcone naturale di 40.000 mq con vista sul Lago Maggiore. Tutti i giorni, i visitatori possono percorrere il sentiero ... novaratoday.it Il lago Maggiore che non ti aspetti tra piantagione di tè, ciclovia del Toce e terrazze panoramicheIl lago Maggiore non è solo uno dei più suggestivi specchi d'acqua del Nord Italia, ma anche un territorio ricco di esperienze uniche, storia, natura e gusto. Dalla scoperta della più grande ... quotidiano.net Oggi stupenda giornata. Lago Maggiore Stresa ( Verbano- Cusio - Ossola ) - facebook.com facebook