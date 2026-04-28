Simone Pieranni presenta ' Lo specchio americano' al Lumière

Sabato 2 maggio alle 18, al cinema Lumière, viene presentato il libro ‘Lo specchio americano’ scritto da Simone Pieranni e pubblicato da Mondadori. La presentazione si svolge nel contesto di un evento che vede la partecipazione dell’autore. La sala è aperta al pubblico interessato alla discussione sul testo.

Sabato 2 maggio alle ore 18 al cinema Lumière si tiene la presentazione di ‘Lo specchio americano’ di Simone Pieranni (Mondadori).Un viaggio dentro lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, tra immaginari, trasformazioni e nuove prospettive globali: chi osserva chi, oggi, nel mondo che cambia? Un.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

‘Perché ero ragazzo’: Alaa Faraj presenta il suo libro al LumièrePisa, 13 febbraio 2026 – Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace è lieto di invitare la cittadinanza e la comunità universitaria alla...

Domenica In, Patty Pravo presenta Simone: “Fidanzato? Lo amo più di un fratello”Reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Patty Pravo è stata ospite nel salotto di Domenica In.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Radio3 Mondo; Dalla guerra alle città, la sorveglianza digitale è un affare privato; RAI RADIO 3 * RADIO3 MONDO - 28/04(11.00) : LA CINA AFFRONTA CRESCITA LENTA E DAZI, ECONOMIA IN BILICO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Da Simone Pieranni a Dayane Mello: la settimana di Tierra!Prosegue la rassegna Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano. L’edizione 2025 continua con un doppio appuntamento: il 19 febbraio a Zanica ci sarà il giornalista Simone Pieranni con L’Asia sta ... bergamonews.it

Cina: innovazione tecnologica e sfide del lavoro. L’Intervista a Simone PieranniCon l'esplosione della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, l'Europa potrebbe guardare a est molto più di prima. Ma cos'è il mondo del lavoro oggi in Cina? Simone Pieranni, giornalista e ... la7.it

Nell'approfondimento con Costanza Spocci su Rai Radio3: La nuova strategia iraniana passa per la Russia - Orietta Moscatelli La Germania in crisi si riarma - Tonia Mastrobuoni Quale Cina accoglierà Trump Simone Pieranni - facebook.com facebook