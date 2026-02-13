Alaa Faraj ha scritto il suo libro “Perché ero ragazzo” per condividere le sue esperienze di vita e le sfide affrontate durante l’adolescenza. La presentazione si svolgerà martedì 17 febbraio alle 21 al Cinema Lumière in vicolo del Tidi 6, a Pisa. L’evento invita studenti, cittadini e appassionati a scoprire un racconto intimo e coinvolgente, nato dall’esperienza diretta dell’autore.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace è lieto di invitare la cittadinanza e la comunità universitaria alla presentazione di ‘Perché ero ragazzo ‘di Alaa Faraj, che si terrà martedì 17 febbraio, alle ore 21, al Cinema Lumière in vicolo del Tidi 6. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti. Alla presentazione partecipano Alberto di Martino, docente di Diritto penale della Scuola Superiore Sant’Anna; Renata Pepicelli, docente di Storia dei paesi islamici all’Università di Pisa; Adriano Prosperi, professore emerito della Scuola Normale Superiore; Saverio Tommasi, scrittore e giornalista di Fanpage e Alessandra Sciurba, docente di Filosofia del diritto all’Università di Palermo e curatrice del libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Perché ero ragazzo’: Alaa Faraj presenta il suo libro al Lumière

Dopo quasi dieci anni di procedimenti giudiziari, il calciatore libico Alaa Faraj è stato condannato a 30 anni di reclusione come scafista, in relazione a una tragedia di migranti.

Migranti: Com. Sant’Egidio, domani a Catania presentazione del volume Perché ero ragazzoSarà presentato domani, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, alle 18, presso la chiesa di Santa Chiara a Catania, il libro Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, pubblicato da Sellerio. Il volume ... agensir.it

Presentazione del libro di Alaa Faraj Perché ero ragazzo (Sellerio)06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura ... radioradicale.it

Nell’agosto del 2015 la Libia è un paese devastato dalla guerra civile e Alaa #Faraj decide di scappare in Italia. Cosa succede dopo lo racconta nelle sue lettere dal carcere raccolte in "Perchè ero ragazzo". Martedì 17 febbraio la presentazione a #Pisa, merco x.com

Amici pisani, martedì 17 febbraio alle 21 presso il Cinema Lumière è prevista la presentazione del libro "Perché ero ragazzo" di Alaa Faraj. Dopo i saluti istituzionali di Enza Pellecchia, Coordinatrice Rete delle Università italiane per la Pace, interverranno Alb - facebook.com facebook