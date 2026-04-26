Domenica In ha ospitato Patty Pravo, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, che ha parlato di Simone, definendolo il suo fidanzato e affermando di amarlo più di un fratello. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione durante l’intervista nel programma della domenica pomeriggio.

Reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Patty Pravo è stata ospite nel salotto di Domenica In. Intervistata da Mara Venier, l’artista ha parlato dei suoi progetti professionali e del rapporto speciale che la lega a Simone Folco, suo assistente personale 36enne. Patty Pravo e il rapporto speciale con Simone Folco. Patty Pravo non è solo una delle artiste più apprezzate del panorama nazionale, ma anche una donna che in passato ha fatto parlare per sua avventurosa vita sentimentale. Con cinque matrimoni alle spalle e una chiacchierata relazione con Riccardo Fogli, Patty ha sempre vissuto all’insegna della libertà. Al momento, tuttavia, sarebbe felicemente single, nonostante da alcuni anni si parli di una storia d’amore con Simone Folco, suo assistente personale di 36 anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, Patty Pravo presenta Simone: “Fidanzato? Lo amo più di un fratello”

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