Simeone River Plate opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter | Mai parlato di dubbi sono un ragazzo rispettoso

Dopo la partita tra Torino e Inter, il tecnico ha risposto alle domande sui possibili interessi di Simeone River Plate. Ha dichiarato di non aver mai parlato di dubbi riguardo al giocatore e si è definito un ragazzo rispettoso. La questione rimane aperta, ma il tecnico ha chiarito di non aver mai affrontato pubblicamente l’argomento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla trattativa o sui piani futuri.

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