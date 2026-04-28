Simeone carica l’Atletico | Non è pressione è responsabilità Questa è la quarta semifinale in 14 anni

Il tecnico dell’Atletico Madrid ha commentato il momento della squadra, sottolineando che la partecipazione a questa semifinale rappresenta più una responsabilità che una pressione. Ha ricordato che si tratta della quarta volta in 14 anni in cui i Colchoneros arrivano a questa fase della competizione. La partita è in programma domani e il mister ha parlato della sfida come di un’opportunità importante per il club.

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