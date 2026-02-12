Questa sera il Metropolitano accoglie la semifinale di andata di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona. I blaugrana devono affrontare tre problemi principali, mentre Simeone punta sulla sua nuova stella per conquistare il primo passo verso la finale. La partita promette emozioni e sfide intense.

Una semifinale della Copa del Rey mette di fronte Barcellona e Atletico Madrid, nell’andata in programma questa sera al Metropolitano. Le due squadre cercano di guadagnare terreno sull’avversario in vista della finale, prevista al Spotify Camp Nou nel prossimo periodo. L’incontro promette ritmo, intensità e decisioni decisive che potrebbero ridefinire la corsa al trofeo. Il Barcellona arriva all’appuntamento con una stagione condotta in modo consistente, andando avanti in più competizioni e puntando a un possibile triplete domestico. Il calendario della squadra blaugrana risulta relativamente meno gravoso nelle settimane a venire, grazie all’esclusione dai playoff di Champions che interessa i madrileni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Atletico Madrid-Barcellona, semifinale di Copa del Rey: tre problemi per i blaugrana, Simeone lancia la nuova stella

Questa sera si gioca la semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

Il Barcellona affronterà la squadra vincente tra Real Madrid e Albacete nei quarti di finale della Copa del Rey.

