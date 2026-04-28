Silvia Salis da Fabio Fazio | continua l' imposizione mediatica di un personaggio politico funzionale all' ordine simbolico dominante

Negli ultimi tempi, sui media si è intensificata la presenza di Silvia Salis, sindaco di Genova, che viene spesso riproposta attraverso vari canali di informazione. Questa diffusione riguarda principalmente interventi pubblici e apparizioni televisive, sostenute da soggetti che hanno influenza nel panorama mediatico. La strategia sembra puntare a consolidare il ruolo della figura politica nel discorso pubblico, mantenendo alta l’attenzione sul suo operato.

Procede a tutta forza l'imposizione mediatica della figura di Silvia Salis, sindaco di Genova, da parte di chi controlla l'ordine simbolico dominante. E dire che di Salis ne bastava ampiamente una, Ilaria, e adesso ci troviamo improvvisamente ad averne ben due! Melius abundare. come già ho avuto modo di rilevare, Silvia Salis appare un prodotto mediatico - l'ennesimo - costruito ad hoc dall'ordine dominante con un solo obiettivo, sempre il solito: catalizzare il consenso delle masse teledipendenti e tecnonarcotizzate, acciocché ancora una volta, per dirla con Spinoza, lottino per le loro catene come se fossero la loro libertà.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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